Spectacle de fin d’étude Le Nouveau Théâtre Châtellerault, jeudi 14 mars 2024.

Spectacle de fin d’étude Venez découvrir les créations musicales de deux étudiants en passe d’obtenir leur diplôme d’études musicales en musiques actuelles ! Jeudi 14 mars, 19h30 Le Nouveau Théâtre Gratuit, réservations au conservatoire à partie du 12 février

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T19:30:00+01:00 – 2024-03-14T22:30:00+01:00

Deux élèves, deux créations artistiques, deux spectacles … Une soirée !

ÉON ET LA LÉGENDE DU NÉNUPHAR

Par un soir d’été humide, un jeune homme rejoint péniblement sa cabane sous une pluie diluvienne. Il s’agît d’Éon, un pêcheur miséreux, dont le destin allait être chamboulé.

Alors qu’il rangeait tout son attirail tard le soir après une journée éprouvante de labeur pour quelques maigres prises, il entend parler, au détour d’une conversation non loin, d’une certaine légende. Une relique, qui apporterait à celui qui la détient force, charisme, richesse et pouvoir, se cacherait sur une île mystérieuse. Avide d’une vie meilleure, il décide alors de partir en mer au levé du jour en quête de cette mystérieuse île, citée ci et là dans quelques récits d’aventuriers.

Un conte musical écrit par Alexandre DESCHAMPS-JOUANNE, textes déclamés par Charlie ROQUEBERT.

L’ÉCHAPPÉE DES OMBRES

Plongez au coeur d’un univers, poétique et distordu, où la musique et la danse se rencontrent dans un vertige impalpable. Une exploration des méandres émotionnels, de la dissociation à la connexion profonde, de l’apathie à l’émerveillement.

Une aventure, profonde et immersive, vous attend !

Un spectacle de Jérémie BIGNOLLES, chorégrahie avec Katia DEBIAIS.

