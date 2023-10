Zakouska Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 12 mars 2024, Châtellerault.

Zakouska Mardi 12 mars 2024, 20h30 Le Nouveau Théâtre 6/13/18€

Faites le plein d’énergie lors de ce concert qui nous emmènera sur les rives de la Méditerranée, de la Grèce à la Roumanie.

Zakouska est un quatuor français formé il y a 15 ans autour de la musique roumaine, leur premier amour. Après de nombreux périples dans les Balkans pour approfondir le style, comprendre la culture, la musique, ses phrasés, ses ornements, le groupe compose un répertoire de musiques traditionnelles. Pas de celles qui se figent dans le temps mais bien de celles qui continuent de vivre et d’évoluer à notre rythme, qui redonnent du souffle et font battre nos cœurs.

Violons, guitare et accordéon nous propulsent sur les rives de la Méditerranée avec leur troisième album La Criée. À la manière d’un carnet de voyage, on traverse Marseille, Héraklion, Athènes et Istanbul avec des mélodies salées et vives dans un dialogue intense. On y découvre des sérénades crétoises, des forêts de cordes et des diableries de taverne. Impertinent, joyeux, le ton est donné pour ce concert qui nous embarque de ports en ports.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-12T20:30:00+01:00 – 2024-03-12T21:50:00+01:00

