Julia (Nous nous retrouverons là où il n’y a pas de ténèbres) Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 13 février 2024, Châtellerault.

Julia (Nous nous retrouverons là où il n’y a pas de ténèbres) Mardi 13 février 2024, 20h30 Le Nouveau Théâtre 6/13/18€

Dans un monde fondé sur la peur et l’asservissement, dicté par une pensée unique, une musicienne va bouleverser l’ordre établi. En adaptant librement 1984, le collectif NightShot interroge les dérives totalitaristes de nos sociétés contemporaines.

Winston Smith travaille au Ministère de la Vérité, où il révise l’histoire pour l’adapter à la doctrine du Parti au pouvoir. Pour survivre, il cache ses opinions et se soumet à l’ordre établi. La société dépeinte par 1984 prône la délation, interdit toute relation sensuelle, toute pensée personnelle. Dans ce monde, la vérité perd son sens, le passé est effacé, le langage vidé de sa substance. La surveillance de Big Brother réduit l’individu à néant et l’isole. La rencontre avec Julia amènera Winston à transgresser les règles du parti.

Le collectif NightShot concentre l’intrigue de son adaptation sur cette histoire d’amour. Il donne ainsi une perspective plus lumineuse à l’œuvre de George Orwell. La musique live apporte un souffle à l’univers suffocant du roman, transcende l’oppression et libère des chaînes. En s’appropriant ce roman d’anticipation, le collectif NightShot tente de résister à la société décrite par Orwell et offre une issue à nos imaginaires.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-13T20:30:00+01:00 – 2024-02-13T21:55:00+01:00

2024-02-13T20:30:00+01:00 – 2024-02-13T21:55:00+01:00

Capucine Crenn