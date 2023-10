L’eau douce Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 7 février 2024, Châtellerault.

L’eau douce Mercredi 7 février 2024, 15h30 Le Nouveau Théâtre 5/6€

En complicité avec les plus petits, Nathalie Pernette explore les mystères et les merveilles de l’eau en composant un spectacle de danse d’une intrigante beauté visuelle.

Qu’elle soit fluide comme la rivière, percutante comme la rêle, légère comme le nuage, fraîche comme la source, l’eau change sans cesse d’état, évoquant autant de sensations que d’émotions.

À travers ses multiples métamorphoses, l’eau a le pouvoir de renaître sans cesse. Elle est une source inépuisable pour l’imagination. La danse de Nathalie Pernette s’en inspire et devient ludique dans ses clapotis, énergique dans ses torrents, douce comme ses flocons de neige.

Comme la goutte d’eau, le corps de la danseuse ondule, surgit ou se laisse couler. Ce solo, évocation chorégraphique des états de l’eau, donne corps à l’insaisissable, à l’imprévisible et, parfois, au merveilleux. Enveloppée d’une partition musicale sensible, la pièce embarque petits et grands dans une rêverie aquatique pleine d’émotions.

Une création pour les plus jeunes qui permet de s’approcher au plus près de cet élément, de le comprendre et d’en prendre soin.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

