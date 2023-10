Chœur des amants Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 2 février 2024, Châtellerault.

Chœur des amants Vendredi 2 février 2024, 20h30 Le Nouveau Théâtre 6/13/18€

Le nouveau directeur du festival d’Avignon, Tiago Rodrigues, donne voix à l’intimité d’un couple. Il explore ici le sentiment amoureux, sa résistance au temps et aux événements.

Un couple se raconte, parfois à l’unisson, parfois en dialogue. Les voix se chevauchent, se caressent, se heurtent. Une crise d’asthme vient bouleverser leur quotidien et mettre la vie de la jeune femme en danger. Une course contre la montre s’enclenche alors. Face à l’urgence vitale, l’amour défie la mort. Le récit des événements sous deux points de vue différents éclaire les attentes et les angoisses de chacun. Si la sensation d’étouffement interroge métaphoriquement la relation amoureuse, elle laisse place peu à peu, à une autre question, celle de l’usure des sentiments face au temps qui passe.

Dans ce mouvement polyphonique, le duo partage le récit de chaque jour dans des versions parlées amenées jusqu’au chant. Ce geste artistique nimbé de tendresse compose un poème scénique quasi musical. Le couple conte, seul sur le plateau nu, ses désirs et ses tourments. Complice de cette intimité, le public partage les émotions et les fait siennes. La force du spectacle repose sur le texte parfaitement ciselé, à la mesure du talent des comédiens.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T21:15:00+01:00

Spectacle Théâtre

Pauline Deboffles