2 Sœurs Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 21 janvier 2024, Châtellerault.

2 Sœurs Dimanche 21 janvier 2024, 20h30 Le Nouveau Théâtre 6/13/18€

À la façon d’un thriller, Marien Tillet reconstitue le parcours tragique d’Aïleen dans l’Irlande rurale des années 50. Nimbé de mystère, ce récit haletant témoigne de la folie des hommes.

Marc découvre le journal d’Aïleen dans une armoire qu’il vient d’acquérir dans une brocante. La jeune femme a disparu 60 ans plus tôt quelque part en Irlande. Presque simultanément il rencontre Lisa dans un café. A priori fortuite, la coïncidence de ces événements apparaîtra de moins en moins anodine au fur et à mesure du récit. Ethnologue, spécialiste des psychoses collectives, Marc ne peut se résoudre à refermer le journal sans comprendre ce qui est arrivé à la jeune femme et à sa sœur.

Commence alors une quête pour découvrir la vérité.

Au son du violon, Marien Tillet restitue une atmosphère de landes et de brumes, rude, inquiétante et fantastique. Il endosse le rôle de chacun des protagonistes avec virtuosité pour traverser la folie des hommes, leurs peurs et leurs bassesses. La force de cette histoire tragique, ses multiples ramifications, le talent du comédien, captivent de bout en bout.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T20:30:00+01:00 – 2024-01-21T21:40:00+01:00

