Entordu Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 21 janvier 2024, Châtellerault.

Entordu Dimanche 21 janvier 2024, 16h30 Le Nouveau Théâtre 5/6€

Faire danser les mots, découvrir leur signification, jouer avec leurs couleurs et leurs formes, Entordu incite les enfants à découvrir les richesses de l’écriture,dans un mouvement joyeux et ludique.

Des mots apparaissent, s’invitent dans une chorégraphie où les corps donnent du sens aux lettres, à leurs multiples compositions. Les danseurs construisent et déconstruisent le décor, le manipulent, pour créer de nouvelles significations. Ils bâtissent ainsi un grand puzzle en mouvement.

Portés par une partition électro-pop, les interprètes évoluent dans un univers chatoyant et coloré composé par l’auteur et illustrateur Jérémie Fischer. Leur chorégraphie tonique et fluide crée un jeu d’apparitions – disparitions propre au monde de l’enfance. Ludique et visuel, le spectacle est une véritable invitation à la curiosité, à l’inventivité et à l’imagination.

Il amène à ouvrir son regard, à voir au-delà des apparences. Au fait, comment dit-on « tordue » avec le corps et avec des lettres ?

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T16:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:05:00+01:00

2024-01-21T16:30:00+01:00 – 2024-01-21T17:05:00+01:00

Danse Spectacle

Emma_Derrier