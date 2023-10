De Bejaïa à Châtellerault Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 18 janvier 2024, Châtellerault.

Claire Diterzi compose un conte musical aux couleurs orientales et trouve ici l’occasion d’interroger ses racines kabyles.

Née dans les années 30, mariée de force, Tassadite quitte son village de montagne puis l’Algérie dans les années 50. Elle arrive en région parisienne, découvre les centres de transit, les cités, donne naissance à huit enfants et garde sur toute chose un regard malicieux et bienveillant. Le récit de vie de Tassadite raconte l’exil mais aussi les combats des femmes de sa génération qui, malgré les chaos de la vie, gardent l’espoir.

Claire Diterzi s’imprègne de la poésie de ce personnage touchant pour composer un conte entre réalité et fiction où elle traverse les thèmes qui lui sont chers : l’émancipation, la liberté d’expression, le rapport à la nature, la famille et la transmission. Elle explore aussi, pour la première fois, les origines algériennes de son père et sa propre identité. Les textes des chansons traduisent l’engagement, l’inventivité et la générosité qui caractérisent Claire Diterzi. Elle accompagne le récit, porté par Saadia Bentaïeb, d’un univers musical sans frontières, entre rock et sonorités orientales traditionnelles.

