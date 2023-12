La comtesse vient dîner ce soir Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 6 janvier 2024, Châtellerault.

La comtesse vient dîner ce soir Samedi 6 janvier 2024, 15h00, 20h30 Le Nouveau Théâtre Adultes: 10 euros – Enfants de moins de 12 ans: 7 euros

La Ribambelle de Colombiers interprète une comédie de Patricia Haubé: « La Comtesse vient dîner ce soir ».

Synopsis: Constance de Chassegnac est très fière de son entreprise familiale, la société « Fémina » confection de sous vêtements féminins, lorsque son mari Edouard lui apprend que la société connaît de grosses difficultés financières, Constance ne semble pas prendre cela très au sérieux, mais lorsque Edouard lui annonce « nous sommes au bord du gouffre », elle trouve très vite la solution : « il faut faire intervenir la Comtesse » mais c’était sans compter sur les sept autres personnages, qui composent cette pièce, tous aussi colorés et atypiques les uns que les autres.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gerard.delavault@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0608857905 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549936036 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

