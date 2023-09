Hommage à Benny Goodman Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 16 décembre 2023, Châtellerault.

Hommage à Benny Goodman Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine Samedi 16 décembre, 20h30 Le Nouveau Théâtre 10/20/26€ Placement numéroté

Rebondissant sur le succès du magnifique concert de l’OCNA la saison dernière, les 3T et Automne Musical s’unissent à nouveau en réinvitant l’Orchestre pour une rencontre au sommet entre le jazz et la musique classique.

Évoquer Benny Goodman, c’est ranimer le Big Bang des big bands de jazz connu notamment pour Famous 1938 Carnegie Hall Concert et revivre le conte de fées du démarrage foudroyant du jazz américain. À l’âge d’or de la clarinette aux États-Unis, Benny Goodman était surnommé « The King of Swing » mais cela ne l’empêchait pas de jouer le Concerto pour clarinette de Mozart ou de commander des pièces à Copland. Neuvième d’une fratrie de 12 enfants, émigré juif sans le sou de l’Empire russe dans les années 1900, Benny Goodman sera le premier musicien de jazz américain à effectuer une tournée en URSS en 1962.

Pour marcher dans ses pas à Châtellerault, l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine invite deux spécialistes français du swing : l’étincelant Pierre Génisson, étoile filante de la clarinette, et le charismatique Pierre Dumoussaud, chef dont l’explosive ascension internationale enflamme aussi l’Opéra de Paris.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

2023-12-16T20:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

Orchestre de Chambre de Nouvelle Aquitaine Benny Goodman

Thomas Chapuzot