Répertoire en scène Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 13 décembre 2023, Châtellerault.

Répertoire en scène 13 et 14 décembre Le Nouveau Théâtre Billetterie à retirer au Conservatoire à partir du 4 décembre

Les élèves des classes de danse du conservatoire Clément Janequin vous proposent une relecture de pièces du répertoire classique, contemporain et jazz.

De Georges Balanchine à Ohad Naharin, en passant par Bob Fosse et Pina Bausch, découvrez ou redécouvrez des oeuvres chorégraphiques majeures, partez à la rencontre des personnalités incontournables de la danse en traversant les époques et les styles.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 63 96 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T19:00:00+01:00 – 2023-12-13T20:30:00+01:00

2023-12-14T19:00:00+01:00 – 2023-12-14T20:30:00+01:00

danse classique