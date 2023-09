Out of the Blue Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 2 décembre 2023, Châtellerault.

Out of the Blue 2 et 3 décembre Le Nouveau Théâtre 6/13/18€ – Pass Insouciants 20/35€

Deux acrobates virtuoses évoluent dans un aquarium géant. Un défi physique pour porter la voix des océans et la poésie des mondes marins.

Frédéri et Sébastien ont de nombreux points communs. Formés au Centre National des Arts du Cirque, ils ont expérimenté l’ancrage et la gravité dans leurs pratiques d’acrobates et de porteurs. Chacun d’eux a développé une affinité profonde avec l’eau.Frédéri est instructeur d’apnée et Sébastien a consacré une partie de sa jeunesse à la natation. Conjuguer leurs expériences de circassiens et leur rapport au monde aquatique dans un spectacle leur est apparu comme une évidence. Un bassin de 8 m3 d’eau devient ainsi leur terrain de jeu pour explorer un nouveau rapport à la pesanteur.

L’apnée, qui exige une écoute de soi, de l’environnement et des autres, leur permet de tenter une nouvelle approche de leur discipline. Tout nous paraît simple, presque irréel, on contemple cette prouesse, comme hypnotisé, hors du temps. La pièce ainsi orchestrée interroge nos instincts, notre rapport aux sens et à l’autre, nos premières sensations, avant même la naissance. Elle nous invite à ralentir le tempo, à être plus présents à nous-mêmes. Un moment suspendu, comme en état de grâce.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:00:00+01:00

2023-12-03T15:30:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00

