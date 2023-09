080 Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 30 novembre 2023, Châtellerault.

Insaisissable et drôle, ce spectacle dessine une variation infinie de l’existence, faite de chutes et de rebonds.

Une vague gigantesque envahit le plateau, elle laisse place à un sol de densité variable, parfois dur, parfois mou. Un être étrange arrive alors, comme surgi du plafond. Ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieux, il ne ressemble à personne. Peu à peu, il découvre « son » monde, tente de courir, danser, virevolter, rebondir…

Il appréhende le mouvement, son corps et il s’amuse des rebonds du sol, de la gravité. Son existence est comme une succession de premières fois. Dans un jeu d’apparitions et de disparitions, il se multiplie et se métamorphose. Cet être énigmatique reste un mystère. Les remarquables effets lumineux, l’ambiance sonore qui nous enveloppe, créent un univers détaché de tout réalisme.

Auteur de Ieto et de 3D, Jonathan Guichard poursuit ici sa recherche sur le mouvement. Il conjugue théâtre, cirque et danse pour créer des univers artistiques insolites et prodigieux. Avec humour et tendresse, _080 _(zéro quatre-vingts) raconte une vie de rebondissements, au propre comme au figuré. Un récit joyeux et tonique qui joue de l’interaction corps-espace pour troubler nos repères et peut-être changer notre regard sur nos priorités.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

