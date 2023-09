Dan Då Dan Dog Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 9 novembre 2023, Châtellerault.

Dan Då Dan Dog Jeudi 9 novembre, 20h30 Le Nouveau Théâtre Tarif TT 6/13/18€

Comédie décalée à l’humour noir, le texte de l’auteur suédois Rasmus Lindberg révèle les errements de nos sociétés contemporaines occidentales.

Dan Då Dan Dog relate la vie d’une petite communauté dans un pays nordique où la disparition du chien Morty, un événement a priori anodin, va enrayer la machine et déclencher une série d’événements rocambolesques. Chaque personnage est à un moment clé de sa vie. Johan le grand-père meurt, sa veuve, Edith est confrontée à la maladie alors que leur petite-fille Amanda rencontre l’amour, en la personne d’un jeune médecin, et qu’elle tente de se débarrasser de son ancien petit ami, Sunny, fils de pasteur…

Ballottés par la vie, un peu foutraques et déboussolés, ils sont perdus dans un monde qu’ils ne comprennent pas alors que tout pourrait être simple. L’humour domine cette pièce tantôt absurde, tantôt mélancolique. De maladresses en ratages, d’indécisions en faiblesses, les personnages alimentent une veine burlesque qui déjoue le tragique des faits. Tonique et enlevée, la mise en scène regorge d’inventions et déjoue les aspects sombres du texte pour l’amener vers la fin de la nuit polaire !

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 46 54 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:30:00+01:00 – 2023-11-09T22:00:00+01:00

