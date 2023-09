La Tête ailleurs Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 18 octobre 2023, Châtellerault.

La Tête ailleurs Mercredi 18 octobre, 15h30 Le Nouveau Théâtre Tarif T 5/6€

En revivant l’année de ses 9 ans, Voltairine retrouve les émotions de son enfance. Entre tendresse et engagement, La tête ailleurs compose une ode à la fantaisie et à la force de l’imagination.

Voltairine, devenue aujourd’hui une vieille dame, a grandi dans la tour 53 qui vient d’être démolie. Elle se recueille sur les ruines du bâtiment et sur ses souvenirs d’enfant. L’émotion est forte et aux détours de son imagination, sa mère lui apparaît sous ses traits de jeune femme. Elles revivent alors l’année des 9 ans de Voltairine, les jeux avec les copines, les engagements de la maman, le concours de l’école… Pour la petite fille rêveuse et la maman utopiste, l’imagination est une arme pour traverser une réalité pas toujours rose, projeter un avenir et réenchanter le monde.

La compagnie du Dagor et l’autrice Gwendoline Soublin plongent l’héroïne dans les souvenirs de son enfance où, avec délice, elle s’oubliait dans des rêveries au grand dam de sa mère qui, la surprenant à rêvasser, lui ramenait les pieds sur terre.

La tête ailleurs, c’est l’histoire d’une traversée malicieuse dans l’imaginaire de notre enfance et du lien indéfectible qui unit une mère et sa fille.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-billetterie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549854654 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T15:30:00+02:00 – 2023-10-18T16:30:00+02:00

2023-10-18T15:30:00+02:00 – 2023-10-18T16:30:00+02:00

spectacle jeune public

studio bysshe