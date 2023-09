Emma la clown, voyante extra-lucide Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 5 octobre 2023, Châtellerault.

Emma la clown, voyante extra-lucide Jeudi 5 octobre, 20h30 Le Nouveau Théâtre Tarif TT 6/13/18€

Grâce à ses accointances avec l’au-delà et à son don pour les sciences occultes, Emma partage ses prédictions les plus étonnantes lors de consultations savoureuses.

Comme toute bonne voyante qui se respecte, Emma nous reçoit dans sa caravane. Elle ne ménage ni ses efforts ni ses effets pour aider le commun des mortels. Tarot, boule de cristal, marc de café, communication avec les esprits, Emma lit notre passé, notre futur, notre aujourd’hui, avec une mauvaise foi assumée qui n’a d’égal que son aplomb. C’est qu’Emma n’est pas tout à fait une voyante comme les autres, Emma est avant tout une clown qui s’est autoattribuée des dons de double vue ! Envisagez donc ce spectacle comme une expérience extra-comique !

Diseuse de bonne aventure cette fois-ci, Emma est un personnage multiple. Depuis 1998, elle invite le public dans ses pérégrinations. Son clown candide lui permet d’aborder tous les sujets avec une apparente naïveté : l’inconscient (Emma sous le divan), l’amour (Grand symposium, tout sur l’Amour) ou la mort (Emma mort, même pas peur). Le public consent à ses explications jamais académiques, d’autant plus qu’elle tord comme personne la langue française et qu’elle maîtrise à merveille l’art de l’improvisation et de la joute verbale.

+ Lever de rideau par les élèves de l’ENCC

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.3t-chatellerault.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@3t-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 854 654 »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T21:30:00+02:00

Spectacle Cirque

Pascal Gely