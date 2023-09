Atelier de théâtre Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 30 septembre 2023, Châtellerault.

Atelier de théâtre Samedi 30 septembre, 10h30 Le Nouveau Théâtre Tarif prix du spectacle + 9€ l’atelier

Une autre histoire du théâtre est une ode à l’interprétation théâtrale. Tom Verschueren, comédien de la pièce, passera une journée avec vous pour vous transmettre son plaisir de jouer. À travers une multitude d’exercices ludiques, vous explorerez le travail de Fanny de Chaillé autour de la voix et du corps.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:30:00+02:00 – 2023-09-30T15:30:00+02:00

Atelier Théâtre

Marc Domage