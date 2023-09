Une autre histoire du théâtre Le Nouveau Théâtre Châtellerault, 28 septembre 2023, Châtellerault.

Quatre jeunes comédiens, un plateau nu et une question : c’est quoi pour vous le théâtre ?

À l’origine de ce projet, Fanny de Chaillé souhaite traverser l’histoire du théâtre. Très vite, la tâche s’avère titanesque. Elle décide alors d’aborder la question sous un autre angle en choisissant de donner la parole à ses comédiens. Elle les invite à livrer leur propre vision de l’art dramatique. Pour compléter leurs propos, elle emprunte malicieusement quelques extraits d’oeuvres du répertoire et des prises de parole de figures emblématiques de la scène. La confession de chacun des interprètes nous plonge de façon drôle et brillante dans la fabrique de l’art dramatique, du jeu du comédien à l’illusion scénique. En filigrane, l’évolution du théâtre se dessine peu à peu au gré des changements de notre société et au contact des autres arts.

Artiste plurielle, Fanny de Chaillé navigue entre poésie sonore, théâtre, danse et performance. Elle construit un théâtre du corps où elle sépare texte et mouvement pour mieux réagencer leur rencontre. Une autre histoire du théâtre est un pari audacieux où l’humanité et la fragilité des interprètes mettent en perspective les strates de construction d’une oeuvre et la place fondamentale de la pratique de l’acteur.

« La pièce minimaliste de Fanny de Chaillé multiplie les niveaux de lecture, et réussit le tour de force de satisfaire les attentes des spectateurs les plus néophytes comme des plus aguerris. »

Anne Diatkine, Libération

Conception et mise en scène Fanny de Chaillé

Avec Malo Martin, Tom Verschueren, Margot Viala, Valentine Vittoz

Assistant Christophe Ives

Lumières et direction technique Willy Cessa

Son Manuel Coursin

