Présentation de saison Vendredi 15 septembre, 19h00 Le Nouveau Théâtre Gratuit, sur réservation

Soirée spéciale : Paillettes et boule à facettes !

Soyez nos convives pour partager un avant-goût de la saison 2023-2024, un buffet “cotillons et confettis” et le malicieux spectacle Titre définitif * (titre provisoire) de la compagnie Raoul Lambert. Théophile Sclavis, comédien, vous présentera la saison avec humour et légèreté, vidéos à l’appui !

Titre définitif* (titre provisoire)

Bienvenue dans le monde de l’imposture, où l’humour, la musique et le mystère font bon ménage. Pour mener à bien ce spectacle, Raoul Lambert a besoin de complices. Ce « presque digitateur », un brin crooner, souhaite partager une expérience grandeur nature avec le public. Il nous invite à évaluer la dangerosité des chansons de variété. Entre concert, tour de magie et séance de mentalisme, Raoul Lambert et son acolyte prennent un malin plaisir à déconstruire quelques bons vieux tubes et le monde de paillettes du show-business.

Pour nous montrer l’envers du décor, où tout n’est qu’artifice, ils utilisent tous les subterfuges en leur possession… quitte à nous manipuler un peu !

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

