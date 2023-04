Spectacle de danse de la MJC de Naintré Le Nouveau Théâtre, 18 juin 2023, Châtellerault.

Spectacle de danse de la MJC de Naintré Dimanche 18 juin, 15h00 Le Nouveau Théâtre

Le monde est sens dessus dessous ! La troupe de danseuses et danseurs parviendra-t-elle à rassembler les quatre éléments et à rétablir l’équilibre sur la Terre ? À moins qu’un mystérieux 5e élément s’en mêle…

Spectacle des ateliers danse street jazz, hip-hop, danse orientale et zumba de la MJC de Naintré, dimanche 18 juin à 15h00 au Nouveau Théâtre de Châtellerault. Ouverture des portes à 14h30. Buvette sur place.

Informations et tarifs auprès de la MJC de Naintré.

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 23 20 18 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 82 30 60 13 »}, {« type »: « email », « value »: « mjc.naintre@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjcnaintre.fr »}] Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T15:00:00+02:00 – 2023-06-18T17:00:00+02:00

danse spectacle

MJC JEAN-PAUL ROBIN DE NAINTRÉ