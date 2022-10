« Ceci n’est pas du théâtre » – Les cent Voix – Association Caus’ette Le Nouveau Théâtre, 31 janvier 2023, Châtellerault.

« Ceci n’est pas du théâtre » – Les cent Voix – Association Caus’ette Mardi 31 janvier 2023, 20h30 Le Nouveau Théâtre

6€, 12€ et 17€, réservation conseillée, billetterie 3 T

Titus et Servane Deschamps

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences.

Qu’est-ce que la réalité ?

À quoi s’oppose-t-elle ?

À l'apparence, au rêve, à l'illusion, à l'idéal ?

Oubliez tout ce que vous croyez, commencez par rêver !

Titus et Servane Deschamps, à la fois personnages et comédiens, cogitent et dialoguent dans un exercice d'acrobatie théâtrale qui fait toute sa place à l'absurde et à l'humour.

Coréalisation avec les 3T scène conventionnée de Châtellerault.



