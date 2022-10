Présentation, médiation et répétition commentée du concert du dimanche 27 novembre AU SOUFFLE DES INSTRUMENTS À VENT Le Nouveau Théâtre Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Présentation, médiation et répétition commentée du concert du dimanche 27 novembre AU SOUFFLE DES INSTRUMENTS À VENT Le Nouveau Théâtre, 26 novembre 2022, Châtellerault. Présentation, médiation et répétition commentée du concert du dimanche 27 novembre AU SOUFFLE DES INSTRUMENTS À VENT Samedi 26 novembre, 16h00 Le Nouveau Théâtre

Places de 6€ à 24€ Réservations Festik et 3T

Automne musical Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Salle de spectacle qui accueille : concerts, danse, théâtre, lyrique, chorégraphique et conférences. Solistes et professeurs du Poitou Programme

Mladi (Jeunesse) de Janacek pour Sextuor à vent 20′

Septuor de Hindemith (sextuor + trompette) 20′

Entracte

Poulenc : Sextuor piano et vents Distribution

Flute : Géraldine Thébault

Hautbois : Ombeline Challéat

Clarinette si bémol: Marion Dreyer

Clarinette basse et Si bémol (Poulenc) : Louis Théveniau

Cor : Louis Verchère

Basson: Cécile Jolin

Trompette: Christophe Bourderioux

Piano: Pierre-Yves Jalicon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T16:00:00+01:00

2022-11-26T18:00:00+01:00

Lieu Le Nouveau Théâtre Adresse 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Ville Châtellerault

