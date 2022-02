Le nouveau spectacle de Paul Dewandre : Du bonheur dans les épinards THEATRE DU GYMNASE, 26 février 2022, Paris.

Après son immense succès dans « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », Paul Dewandre revient avec un nouveau spectacle « Du Bonheur dans les Épinards », au théâtre du Gymnase jusqu’au 26 mars.

Et le thème est encore plus fédérateur et fondamental que l’amour en couple : Le bonheur.

Un sujet sur lequel il travaille depuis près de trente ans et qui, depuis la crise du Covid, a pris une importance encore plus grande.

En maniant d’une façon extrêmement éclairante les images et les métaphores, Paul Dewandre nous fait mieux comprendre les enjeux sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Et avec ce mélange unique de dérision et de profondeur qu’on lui connaît désormais, il propose quelques pistes très concrètes pour trouver son bonheur malgré les incertitudes et les difficultés rencontrées.

Yves Le Rolland, qui a été pendant plus de vingt ans à la tête des « Guignols de l’info », a collaboré au spectacle pour y intégrer une bonne dose de second degré et d’humour parfois un peu caustique mais jamais méchant.

Comme dans Mars et Vénus, Paul prend des exemples du quotidien dans lesquels tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre. Non seulement, cela aboutit à une nouvelle compréhension de soi et des autres mais cela amène également à de nouvelles conversations entre les générations qui ont parfois du mal à se comprendre.



Un spectacle drôle et d’intérêt général à ne manquer sous aucun prétexte si on veut avancer plus sereinement en cette période de profonde mutation !

THEATRE DU GYMNASE 38 BOULEVARD BONNE NOUVELLE Paris 75010

