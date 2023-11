Cet évènement est passé Les communs pour un numérique au service de tous Le Nouveau Siècle Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Les communs pour un numérique au service de tous Le Nouveau Siècle Lille, 7 novembre 2023, Lille. Les communs pour un numérique au service de tous Mardi 7 novembre, 09h00 Le Nouveau Siècle sur inscription Le 7 novembre, Les Assembleurs, la Région Hauts-de-France et la Métropole Européenne de Lille vous donnent rendez-vous au Nouveau Siècle à Lille pour un événement de découverte, de vulgarisation et de partage : les communs pour un numérique au service de tous. Au programme ?

Des ateliers autour de 4 problématiques : C’est quoi un commun ?

Comment créer un commun ?

Comment faire vivre un commun et en vivre ?

Des communs au service de quoi ? Intéressé·e ? Inscrivez-vous : https://framaforms.org/billetterie-les-communs-pour-un-numerique-au-service-de-tous-1693382937 Le Nouveau Siècle 17 Pl. Pierre Mendès France, 59800 Lille

2023-11-07T09:00:00+01:00 – 2023-11-07T17:30:00+01:00

