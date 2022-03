Le Nouveau Roubaix, Un manifeste hygiéniste – Viste guidée Croisement bd de Fourmies Av Motte Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le Nouveau Roubaix, Un manifeste hygiéniste – Viste guidée Croisement bd de Fourmies Av Motte, 11 juin 2022, Roubaix. Le Nouveau Roubaix, Un manifeste hygiéniste – Viste guidée

Croisement bd de Fourmies Av Motte, le samedi 11 juin à 14:30

Après-guerre, face à une forte demande de logements, se construit le quartier du Nouveau Roubaix, dans le cadre d’un plan d’urbanisme éclairé par le courant hygiéniste. Parcourez ce quartier à pied pour comprendre les conditions de vie des ouvriers à l’époque et en apprécier l’homogénéité architecturale d’inspiration Art Déco.

Sur réservation – 8€ / 6.5€ / gratuit

Dans le cadre du Printemps de l’Art déco ! Croisement bd de Fourmies Av Motte 249 boulevard de Fourmies Roubaix Sud Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T14:30:00 2022-06-11T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Croisement bd de Fourmies Av Motte Adresse 249 boulevard de Fourmies Ville Roubaix lieuville Croisement bd de Fourmies Av Motte Roubaix Departement Nord

Croisement bd de Fourmies Av Motte Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Le Nouveau Roubaix, Un manifeste hygiéniste – Viste guidée Croisement bd de Fourmies Av Motte 2022-06-11 was last modified: by Le Nouveau Roubaix, Un manifeste hygiéniste – Viste guidée Croisement bd de Fourmies Av Motte Croisement bd de Fourmies Av Motte 11 juin 2022 Croisement bd de Fourmies Av Motte Roubaix roubaix

Roubaix Nord