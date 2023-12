TOUT EST POUR VOUS ! Le Nouveau Relax Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Haute-Marne TOUT EST POUR VOUS ! Le Nouveau Relax Chaumont, 6 janvier 2024 19:00, Chaumont. TOUT EST POUR VOUS ! Samedi 6 janvier 2024, 20h00 Le Nouveau Relax 18 € – 15 € ( adhérents et moins de 30 ans) – 5 € (lycéens et collégiens) – gratuité pour les moins de 11 ans Une vingtaine de musiciens accompagnent soprano et baryton dans un concert qui donne des fourmis dans les jambes, au son des refrains de Maurice Yvain (1891- 1965), qui ont illuminé les années folles. « Qu’on se le dise, le fringant Orchestre de l’Opéra de Reims revêtira à cette occasion ses atours Années folles !

Un seul mot d’ordre : savourer ce concert placé sous le signe, de la fantaisie, du charme, du sourire, de l’élégance et du rythme » – 20 h – Christophe Mirambeau, musicographe, présentera le concert, il situera les œuvres du programme dans leur contexte artistique et historique

– 20 h 30 – concert Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 19:00
Lieu Le Nouveau Relax Adresse 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Ville Chaumont

