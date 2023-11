Merd’ v’là l’hiver Le Nouveau Relax Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Haute-Marne Merd’ v’là l’hiver Le Nouveau Relax Chaumont, 2 décembre 2023, Chaumont. Merd’ v’là l’hiver Samedi 2 décembre, 20h30 Le Nouveau Relax 18 – 15 – 5 euros – gratuité pour les moins de 12 ans Merd’v’là l’hiver – Ce 3e concert du cycle musical d’Automne de Fugue à l’Opéra, en partenariat avec le Nouveau Relax, reste dans l’esprit des précédents concerts : – resserrer les liens entre les publics des différents genres

– ctréer des ponts entre culture musicale populaire et culture musicale dite savante, Ce concert s’intéresse à la culture musicale populaire : LES COMPLAINTES DES GENS DE RUE Merd’ v’là l’hiver c’est ainsi que commencent Les Soliloques du pauvre du poète Jehan Rictus (1867-1933), œuvre sur laquelle Arnaud Marzorati, directeur artistique des Lunaisiens, a organisé un programme s’articulant autour du répertoire « des chansonniers des rues » qui expriment la condition misérable des gens, des sans-abris, des ouvriers….. Pour les chanteurs de rues, rien n’est plus compliqué que le mauvais temps qui arrive, déjà chassés en permanence, ils devront entonner leurs couplets dans les cabarets ou les estaminets, où ils ne seront pas toujours les bienvenus… Ce répertoire vocal populaire qui nous est parfois familier constitue un pan important du patrimoine de la chanson. LES LUNAISIENS est un ensemble vocal et instrumental dirigé par Arnaud Mazorati, il poursuit un voyage historico – politique la chanson populaire française de la Renaissance à nos jours. Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

