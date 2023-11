Fugue à l’Opéra présente BEATLES BAROQUE une création de l’ensemble Les Paladins Le Nouveau Relax Chaumont, 17 novembre 2023, Chaumont.

Fugue à l’Opéra présente BEATLES BAROQUE une création de l’ensemble Les Paladins Vendredi 17 novembre, 20h30 Le Nouveau Relax 18 – 15 – 5euros

Beatles Baroque

Une rencontre qui va ainsi se transformer en dialogue, nourri de similitudes musicales parfois troublantes

Faisons fi de la distance dans laquelle se tiennent genres musicaux et leurs publics

Unissons la culture musicale dite populaire et la culture musicale dite savante.

Rapprochons les Beatles, star des années 60/70 du siècle dernier à Henry Purcell, un musicien et compositeur de la deuxième moitié du XVIIe siècle.

Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-17T21:30:00+01:00

