Stage « Les bases de la sonorisation » Le Nouveau Relax Chaumont

Haute-Marne Stage « Les bases de la sonorisation » Le Nouveau Relax Chaumont, 28 octobre 2023, Chaumont. Stage « Les bases de la sonorisation » 28 et 29 octobre Le Nouveau Relax 20 € les deux jours Larsen, voix crachotante et inaudible, volume mal réglé, « buzz » permanent dans les enceintes… Cette formation vous permettra d’éviter ces désagréments en comprenant comment fonctionne le son et son amplification. Après un rapide apport théorique, des exercices pratiques seront organisés directement sur le matériel issu du parc de l’Agence Grand Est, qui pourra être loué au Nouveau Relax. Intervenant : Quentin Bonnard est régisseur son et formateur. Il a notamment travaillé pour La Comète et le festival Furies à Châlons-en-Champagne, Le Salmanazar d’Epernay ou l’IRCAM à Paris. Public : toute personne qui doit sonoriser un évènement ou un spectacle En partenariat avec L’Agence Culturelle Grand Est et le Nouveau Relax Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « remi.sabran@artsvivants52.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:30:00+02:00 – 2023-10-28T12:30:00+02:00

2023-10-28T09:30:00+02:00 – 2023-10-28T12:30:00+02:00
2023-10-29T14:00:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00

