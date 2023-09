VOYAGE D’AUTOMNE Le Nouveau Relax Chaumont Catégories d’Évènement: Chaumont

Haute-Marne VOYAGE D’AUTOMNE Le Nouveau Relax Chaumont, 29 septembre 2023, Chaumont. VOYAGE D’AUTOMNE Vendredi 29 septembre, 20h30 Le Nouveau Relax tarifs: 18 € – 15 € ( groupe et adhérents ) – 5 € ( étudiants , jeunes) Ce programme est consacré à Kurt Weill et à Barbara.

Il est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’expressionnisme atonal de Kurt Weill, compositeur qui a tant marqué la premiere moitié du XX e siècle et les chansons de l’immens artiste Barbara Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0678651638 »}, {« type »: « email », « value »: « fugueopera@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00

2023-09-29T20:30:00+02:00 – 2023-09-29T22:00:00+02:00 Kurt Weill – Barbara Détails Catégories d’Évènement: Chaumont, Haute-Marne Autres Lieu Le Nouveau Relax Adresse 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Ville Chaumont Departement Haute-Marne Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Le Nouveau Relax Chaumont latitude longitude 48.107418;5.136228

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont/