Haute-Marne

Un C(h)oeur d’Opéra Le Nouveau Relax, 14 janvier 2023, Chaumont. Un C(h)oeur d’Opéra Samedi 14 janvier 2023, 20h30 Le Nouveau Relax

18 € – 15 € – 5 €

Concert donné par l’Ensemble Lyrique de Champagne Ardenne handicap moteur mi Le Nouveau Relax 15 bis rue Lévy Alphandery 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Au C(h)œur de l’Opéra Durant plus d’une heure,

l’ ENSEMBLE LYRIQUE DE CHAMPAGNE – ARDENNE,

(vivier de l’Opéra de Reims – 20 chanteurs et un pianiste) nous entrainera dans un voyage à travers les grands airs de l’histoire de l’Opéra.

– Bellini – Bizet – Gounod – Offenbach – Lehar – Verdi….

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:30:00+01:00

2023-01-14T22:00:00+01:00

