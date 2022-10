LES FEMMES SAVANTES LE NOUVEAU RELAX à CHAUMONT (52) Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Haute-Marne

LES FEMMES SAVANTES LE NOUVEAU RELAX à CHAUMONT (52), 16 mars 2023, Chaumont. LES FEMMES SAVANTES 16 et 17 mars 2023 LE NOUVEAU RELAX à CHAUMONT (52) De : MOLIERE / Adaptation et mise en scène : Agnès LARROQUE – Une comédie burlesque pour cinq femmes dans une cuisine LE NOUVEAU RELAX à CHAUMONT (52) chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Prenez cinq comédiennes mûres (mais pas trop),

Choisissez un bon classique à décongeler,

Débitez-le finement en alexandrins,

Répartissez les rôles à parts égales,

Ajoutez-y de la farce en quantité,

Faites monter la pression,

Surveillez la cuisson,

Nappez de crème fouettée

Bon appétit

.

Avec Les Femmes Savantes, Molière écrit une de ses dernières grandes comédies de caractère et de mœurs. La Compagnie du Détour, dont la marque de fabrique est le burlesque, s’empare avec jubilation de cette pièce en alexandrins. Les mondanités, les manières affectées et la raideur des corps sont battues en brèche par une mise en scène qui, situant l’action dans une cuisine contemporaine, souligne toute l’absurdité des

faussaires. Se délectant de la langue de Molière tout en donnant à voir la face accidentée de la posture savante, la Compagnie du Détour compose ici un théâtre décalé, provocateur, féroce et salutaire. De : MOLIERE / Adaptation et mise en scène de : Agnès LARROQUE / Avec : Adeline BENAMARA, Frédérique MOREAU DE BELLAING, Valérie LARROQUE, Irène CHAUVE & Laure SEGUETTE

