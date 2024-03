LE NOUVEAU PRINTEMPS QUARTIER DES CARMES / SAINT-ÉTIENNE Toulouse, jeudi 30 mai 2024.

Le Nouveau Printemps, festival de création contemporaine revient dans le quartier des Carmes/Saint-Étienne, l’un des plus anciens quartiers de Toulouse, dans ses musées et sur ses places publiques, dans ses boutiques et ses jardins.

Chaque année un artiste est invité à poser un regard sur un quartier de la ville de Toulouse et à s’intéresser à ses espaces.

Le festival confie cette deuxième édition au cinéaste et auteur Alain Guiraudie.

Il réunit une vingtaine d’artistes contemporains qui vous plongent, entre légèreté et inquiétude, dans les incertitudes d’un futur fantasmé. Expositions, projets participatifs, installations dans l’espace public, performances… à l’image de ses films, il s’agit de trouver beauté et poésie là où on ne s’y attend pas.

Venez (re)découvrir le travail de Mathis Altmann, June Balthazard et Pierre Pauze, Neil Beloufa, Ursula Biemann, Alice Brygo et Louise Hallou, Jennifer Caubet, Mimosa Echard, Cao Fei, Renaud Jerez Matthew Lutz-Kinoy, Tom de Pekin, Mazaccio & Drowilal, Julien Perez, Loucia Carlier, Tony Regazzoni Lucie Stahl, Sara Sadik Pablo Valbuena.

Mais aussi profiter d’événements

– Une soirée de projection de films d’artistes dans les cours

– Des hôtels particuliers du quartier en partenariat avec Loop Barcelona

– Un concert d’Exotourisme

– Une soirée avec Monsieur K et Le Cabaret le Secret

– Une performance de Karelle Ménine

– Des lives d’italo-disco dans l’installation de Tony Regazzoni

– Une rétrospective d’Alain Guiraudie à la Cinémathèque de Toulouse

Rendez-vous aux dans la Cour Baragnon, dans la crypte archéologique du Palais de Justice, dans l’espace public, à la Fondation Bemberg, à l’Hôtel de Bruée, à l’Hôtel Sain-Jean, au jardin Royal, au Monument à la Gloire de la Résistance, au musée des Arts Précieux Paul Dupuy, au musée des Augustins et au parking des Carmes. EUR.

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie info@lenouveauprintemps.com

