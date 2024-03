Le Nouveau Printemps Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Toulouse, jeudi 30 mai 2024.

Le Nouveau Printemps Nouvelle édition imaginée par le cinéaste et auteur Alain Guiraudie. A cette occasion, le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy s’associe au festival et présente deux expositions. 30 mai – 8 septembre Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-30T10:00:00+02:00 – 2024-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-08T10:00:00+02:00 – 2024-09-08T18:00:00+02:00

Une exposition pensée comme une déambulation poétique dans l’oeuvre de Tom de Pekin et les imaginaires qu’elle a produits. Et, sous le commissariat de Stéphanie Moisdon, une exposition autour des nouvelles résistances, avec Mathis Altmann, Loucia Carlier & Julien Perez, Renaud Jerez, Matthew Lutz-Kinoy, et Lucie Stahl. Week-end d’ouverture gratuit.

Entrée gratuite uniquement via la billetterie en ligne

Plus d’informations : www.lenouveauprintemps.com

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/content »}] [{« link »: « http://www.lenouveauprintemps.com »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

