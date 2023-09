Frictions · Cie Les Archipels Le Nouveau Pavillon Bouguenais Catégories d’Évènement: Bouguenais

Loire-Atlantique Frictions · Cie Les Archipels Le Nouveau Pavillon Bouguenais, 13 avril 2024, Bouguenais. Frictions · Cie Les Archipels Samedi 13 avril 2024, 20h30 Le Nouveau Pavillon 5 € Le Nouveau Pavillon, scène de musiques trad’ actuelles, accueille Les Archipels, compagnie de danse québécoise. Sur scène, les artistes revisitent la gigue, danse traditionnelle québécoise de pas hérités du folklore écossais et irlandais, dans une approche contemporaine. En partenariat avec le Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants. —

Infos et billetterie : https://lenouveaupavillon.com/evenements/frictions/ Le Nouveau Pavillon 2 rue Célestin Freinet, Bouguenais Bouguenais 44340 Les Couëts Loire-Atlantique Pays de la Loire 0769952283 https://lenouveaupavillon.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://lenouveaupavillon.com/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769952283 »}] [{« link »: « https://lenouveaupavillon.com/evenements/frictions/ »}] Salle située à l’intérieur du centre Marcet. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:30:00+02:00

2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T22:30:00+02:00 Carthage Dance Détails Catégories d’Évènement: Bouguenais, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Nouveau Pavillon Adresse 2 rue Célestin Freinet, Bouguenais Ville Bouguenais Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Le Nouveau Pavillon Bouguenais latitude longitude 47.181269;-1.588442

Le Nouveau Pavillon Bouguenais Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouguenais/