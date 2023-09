Maaar Le Nouveau Pavillon Bouguenais, 7 décembre 2023, Bouguenais.

Maaar Jeudi 7 décembre, 20h30 Le Nouveau Pavillon De 5 à 17 €

Le Nouveau Pavillon, scène de musiques trad’actuelles, accueille le trio Maaar. Sur scène, trois chanteuses et percussionnistes fusionnent leurs répertoires traditionnels et allient différentes cultures et langues, à la croisée des chemins entre l’Amérique Latine, l’Occitanie et la Bretagne.

En coréalisation avec le Piano’cktail, théâtre municipal de Bouguenais.

Le Nouveau Pavillon 2 rue Célestin Freinet, Bouguenais Bouguenais 44340 Les Couëts Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-12-07T20:30:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

