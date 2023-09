Les Géantes · Duo Du Bas Le Nouveau Pavillon Bouguenais, 22 novembre 2023, Bouguenais.

Les Géantes · Duo Du Bas Mercredi 22 novembre, 15h00 Le Nouveau Pavillon 5 €

Le Nouveau Pavillon, scène de musiques trad’actuelles, vous emmène à la rencontre des « géantes », personnages aussi merveilleux qu’étranges, avec ce spectacle familial, accessible dès 6 ans.

Attachées à l’exploration musicale autour de leurs deux voix et des objets du quotidien qu’elles aiment détourner au profit du rythme et de la poésie, Elsa Corre et Hélène Jacquelot vous proposent un concert plein de surprises et de fantaisies.

Infos et billetterie : https://lenouveaupavillon.com/evenements/les-geantes/

Le Nouveau Pavillon 2 rue Célestin Freinet, Bouguenais Bouguenais 44340 Les Couëts Loire-Atlantique Pays de la Loire 0769952283 https://lenouveaupavillon.com/ Salle située à l'intérieur du centre Marcet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T15:00:00+01:00 – 2023-11-22T16:00:00+01:00

Serj Philouze