Loire-Atlantique Les disparu·e·s de Nantes · Sylvain GirO et Nicolas Bonneau Le Nouveau Pavillon Bouguenais, 19 octobre 2023, Bouguenais. Les disparu·e·s de Nantes · Sylvain GirO et Nicolas Bonneau Jeudi 19 octobre, 20h30 Le Nouveau Pavillon De 5 à 17 € Le Nouveau Pavillon, scène de musiques trad’actuelles, accueille sur scène le conteur Nicolas Bonneau et le chanteur Sylvain GirO. Sous la forme d’une complainte criminelle, entre entre arts de la parole et chant traditionnel, les voix des deux artistes alternent, se juxtaposent, se mêlent, pour raconter un fait-divers contemporain célèbre. Le concert sera présenté à l’issue de 4 jours de résidence au Nouveau Pavillon.

Infos et billetterie : https://lenouveaupavillon.com/evenements/les-disparus-de-nantes/ Le Nouveau Pavillon 2 rue Célestin Freinet, Bouguenais Bouguenais 44340 Les Couëts Loire-Atlantique Pays de la Loire 0769952283 https://lenouveaupavillon.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://lenouveaupavillon.com/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769952283 »}] [{« link »: « https://lenouveaupavillon.com/evenements/les-disparus-de-nantes/ »}] Salle située à l’intérieur du centre Marcet. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bouguenais, Loire-Atlantique

