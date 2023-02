Rhizottome + Perrine Bourel Le Nouveau Pavillon Bouguenais Catégories d’Évènement: Bouguenais

Loire-Atlantique

Rhizottome + Perrine Bourel
Samedi 11 mars, 20h30
Le Nouveau Pavillon

5 à 13 €

Le Nouveau Pavillon
2 rue Célestin Freinet, Bouguenais
Loire-Atlantique

0769952283 https://lenouveaupavillon.com/ Salle située à l’intérieur du centre Marcet. Le festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe, et le Pannonica, scène jazz et musiques improvisées, s’associent pour proposer une soirée au croisement des deux orientations artistiques, avec des propositions qui innovent et expérimentent (plateau partagé avec Rhizottome et Perrine Bourel).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T22:30:00+01:00 Mathieu Vladimir Alliard

Le Nouveau Pavillon
2 rue Célestin Freinet, Bouguenais

Bouguenais Loire-Atlantique