Vendredi 13 mai à 19h

Vendredi 13 mai à 19h Le Nouveau Monde. Tableau de la France néolibérale par Grégory Rzepski Dans _Le Nouveau Monde. Tableau de la France néolibérale_ paru aux éditions Amsterdam en septembre 2021, une centaine d’auteurs font le bilan de trente années de réformes néolibérales en France. Les contributeurs abordent des sujets tels que la bureaucratisation et l’ubérisation du pays, la destruction du modèle social, le mépris de la France périphérique ou la société de la surveillance. Ils interrogent également la fin de cette hégémonie néolibérale. **Grégory Rzepski**, haut-fonctionnaire, a codirigé cet ouvrage. Il présentera le chapitre intitulé « Leur État et le nôtre » dans lequel il documente le démantèlement des services publics, tout en montrant que le néolibéralisme n’abolit pas l’action de l’Etat : il la réoriente vers ses propres fins, la concurrence ou l’accumulation. Programme complet du festival sur [https://www.lentrepot-lehaillan.com/](https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-2019-2020/)

Conférence organisée dans le cadre des Cogitations, en partenariat avec Les Amis du Monde diplomatique
Bibliothèque du Haillan
30 rue de Los Héros
33185 Le Haillan

