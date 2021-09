Vichy Vichy Allier, Vichy Le nouveau monde – Orchestre Français des jeunes Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Le nouveau monde – Orchestre Français des jeunes Vichy, 5 septembre 2021, Vichy. Le nouveau monde – Orchestre Français des jeunes 2021-09-05 – 2021-09-05 place Aletti Opéra de Vichy

Vichy Allier EUR Vichy [Culture] Estivale s’achève sur une tonalité majeure, en accueillant l’Orchestre Français des Jeunes, orchestre symphonique-école, bien connu des Vichyssois, composé d’une centaine de jeunes instrumentistes issus de la France entière. +33 4 70 30 50 30 https://billetterie.opera-vichy.com/ dernière mise à jour : 2021-07-19 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse place Aletti Opéra de Vichy Ville Vichy lieuville 46.12326#3.41921