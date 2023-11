Forum des services près de chez vous Le Nouveau Monde Honfleur, 7 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Forum organisé par le CCAS de la Ville de Honfleur, la Maison France Service, la Mission Locale, Pôle Emploi, le Département et la CCPHB.

Pôle Emploi, le Département et la CCPHB.

NUMÉRIQUE, MOBILITÉ, HABITAT, SANTÉ, SOCIAL, RETRAITE, INSERTION, EMPLOI.

entrée libre et gratuite, tout public.

À la salle des fêtes, Zone du Poudreux..

2023-11-07 15:00:00 fin : 2023-11-07 20:00:00. .

Le Nouveau Monde Rue du Poudreux

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Forum organized by Honfleur CCAS, Maison France Service, Mission Locale, Pôle Emploi, Département and CCPHB.

Pôle Emploi, the Département and the CCPHB.

DIGITAL, MOBILITY, HOUSING, HEALTH, SOCIAL, RETIREMENT, INTEGRATION, EMPLOYMENT.

free admission, open to all.

At the salle des fêtes, Zone du Poudreux.

Foro organizado por la CCAS de Honfleur, Maison France Service, Mission Locale, Pôle Emploi, Département y CCPHB.

Pôle Emploi, Département y CCPHB.

DIGITAL, MOVILIDAD, VIVIENDA, SALUD, SOCIAL, JUBILACIÓN, INTEGRACIÓN, EMPLEO.

entrada gratuita, abierta a todos.

En la salle des fêtes, Zone du Poudreux.

Forum, das vom CCAS der Stadt Honfleur, dem Maison France Service, der Mission Locale, Pôle Emploi, dem Département und der CCPHB organisiert wird.

Pôle Emploi, das Département und die CCPHB.

DIGITAL, MOBILITÄT, WOHNEN, GESUNDHEIT, SOZIALES, RENTE, EINGLIEDERUNG, BESCHÄFTIGUNG.

freier eintritt, für jedes Publikum.

Im Festsaal, Zone du Poudreux.

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité