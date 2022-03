Le nouveau monde de We Love Green Bois de Vincennes, 2 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 02 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 :

jeudi

de 17h00 à 00h30

dimanche

de 13h00 à 00h30

samedi

de 13h00 à 01h00

payant

Rendez-vous les 2, 4 et 5 juin au Bois de Vincennes pour la nouvelle édition tant attendue de We Love Green, entre concerts, rencontres, et explorations. Cette année, le festival dure 3 jours, et Gorillaz ouvre le bal lors d’une soirée d’ouverture exceptionnelle .

Cette fois-ci c’est officiel, We Love Green revient bien en 2022 avec Gorillaz le jeudi 2 Juin , pour une soirée spéciale d’ouverture. Toujours au cœur du bois de Vincennes, le festival propose cette année encore de nombreuses tête d’affiche telles que Gorillaz, Massive Attack, Juliette Armanet, PNL, Angèle, Phoenix, Disclosure…

We Love Green, c’est aussi trois jours de concerts, de rencontres et d’explorations; et une programmation qui joue avec les codes et les vibrations de l’époque. Fidèle à son ambition de réunir différentes formes de créations, le festival poursuit sa mission de défrichage et de fusion en connectant l’ensemble des musiques actuelles.

Du rap à la techno en passant par la pop, la soul ou la chanson française, We Love Green ouvre une nouvelle fenêtre sur les mondes de demain. Une expérience en réalité augmentée qui engage aussi bien le corps que l’esprit.

Programmation:

Gorillaz • Moderat • Phoenix • Laylow • SCH • Mac Demarco • PNL • Angele • Disclosure • Amaarae • Arlo Parks • Bicep • C.Tangana • Central Cee • Charlotte De Witte • Chet Faker • Eartheater • Gabriels • Girl In Red • Greentea Peng • Grimes • Juliette Armanet • Koffee • Lous & The Yakuza • MYD • Oklou • Partiboi69 • Rema • Shygirl • Slowthai • Tale Of Us • Ziak.

Bois de Vincennes route de la Pyramide Paris 75012

Contact : https://www.welovegreen.fr/

Musique

Date complète :

2022-06-02T17:00:00+01:00_2022-06-02T00:30:00+01:00;2022-06-04T13:00:00+01:00_2022-06-04T01:00:00+01:00;2022-06-05T13:00:00+01:00_2022-06-05T00:30:00+01:00

We love green