Grand Vosges Grand 5 EUR Si vous avez l’âme d’un explorateur, si l’inconnu ne vous fait pas peur, l’antique cité de Grand vous attend. Cachée dans la forêt à la frontière ouest des Vosges, cette ancienne agglomération Gallo-Romaine a perdu tous les souvenirs de son âge antique… Tous ? Non. Certains luttent encore et toujours contre le temps ravageur ! Alors si l’aventure vous tente, nous vous proposons de partir avec nous à la découverte de cette agglomération perdue ! Réservation obligatoire ! grandlagalloromaine@vosges.fr +33 3 29 06 77 37 http://grandlagalloromaine.vosges.fr/ ©OTOV dernière mise à jour : 2021-08-06 par OT DE L’OUEST DES VOSGES

