Château Rouge a fait peau neuve ! Venez découvrir la nouvelle salle ! Visites le samedi et le dimanche. Des artistes, complices et partenaires, invitent le public autour de différents moments artistiques le dimanche : Concert sous casques – Pierra Badaroux, Mic(zzaj) Visites théâtralisées – Philippe Delaigue, Cie la Fédération Fuitt Fuitt Club – Cie 7273

Places limitées, sur inscription.

À l’occasion de l’inauguration de la nouvelle salle de Château-Rouge, des visites sont organisées à l’attention du public toutes les 30 minutes. Venez la découvrir ! Château Rouge 1 route de Bonneville 74100 Annemasse Annemasse Haute-Savoie

