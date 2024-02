Le nouveau centre de tri des déchets Boulevard de la Bouvinerie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, France Pays de la Loire Saint-Barthélemy-d’Anjou, mercredi 3 avril 2024.

Le nouveau centre de tri des déchets VISITE DE SITE Mercredi 3 avril, 10h00 Boulevard de la Bouvinerie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, France Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T12:00:00+02:00

Sans tri, pas de recyclage ! Trier les déchets recyclables, c’est assurer leur transformation en nouveaux objets et économiser les ressources naturelles. Découvrez le nouveau centre de tri des emballages à Saint-Barthélemy-d’Anjou, les coulisses du tri, les enjeux et les gestes pour réduire nos déchets aux quotidiens. Chaussures plates et vêtements couvrants conseillés. Mercredi 3 Avril DE 10H À 12H Tout public, à partir de 10 ans (avec accompagnateur) Gratuit Inscriptions Office de Tourisme 02 41 23 50 00 angers-tourisme.com

Boulevard de la Bouvinerie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, France Pays de la Loire Boulevard de la Bouvinerie, 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou, France Pays de la Loire Saint-Barthélemy-d’Anjou 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/activites-et-sites-touristiques/animations-nature/le-nouveau-centre-de-tri-des-dechets »}]