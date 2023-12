DINOS LE NORMANDY St Lo Catégories d’Évènement: Manche

St Lo DINOS LE NORMANDY St Lo, 16 mars 2024, St Lo. Après 3 disques de platine (Stamina, Memento, Taciturne et Hiver à Paris) et une tournée d’une vingtaine de dates jouée à guichets fermés en 2022, Dinos annonce une mini-tournée de 10 dates pour revenir à l’essentiel : retrouver ses fans de la première heure dans l’intimité des petites salles de concert.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

