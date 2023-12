TAGADA JONES LE NORMANDY St Lo, 15 mars 2024, St Lo.

Déjà plus de 20 ans que Tagada Jones parcourt les scènes nationales et internationales avec son Punk-Hardcore. Le groupe à traversé 25 pays, produit 9 albums studio et brûlé les planches à plus de 1800 reprises ! Sans doute l’un des seuls combos Punk français à autant s’exporter en chantant dans sa langue natale.Tagada c’est aussi une conscience sociale, un engagement politique et surtout une référence en terme d’indépendance. Dignes héritiers de la scène alternative française, ils sont reconnus par leurs prédécesseurs (Bérurier Noir, Parabellum, Shériff…) comme étant l’incarnation du « Do it yourself » français.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

LE NORMANDY PLACE DU CHAMP DE MARS 50000 St Lo 50