Le Normandurable Caen, 3 mars 2022, Caen.

Le Normandurable Université de Caen Normandie (campus 1) Esplanade de la Paix Caen

2022-03-03 – 2022-03-04 Université de Caen Normandie (campus 1) Esplanade de la Paix

Caen Calvados

Suite au succès de la 1ère édition digitale du Normandurable qui a réunie plus de 5 000 personnes, l’association la Marette organise la 2ème édition de l’événement accélérateur de la transition écologique en Normandie, au cœur de l’université de Caen Normandie.

Placé sous le signe du passage à l’action, le Normandurable agit sur trois volets :La consolidation d’un réseau des professionnels de la transition écologique en Normandie et le partage d’expériences et de solutions.L’accès à des opportunités d’emplois et de stages pour les jeunes diplômés et les talents de demain afin qu’ils puissent travailler en accord avec leurs convictions.La mise en avant des formations et métiers de demain, toujours en lien avec une transition écologique et sociale

Au programme :

Des tables rondes, conférences en partenariat avec les laboratoires de recherche des universités de Caen, de Rouen et du Havre.Des témoignages d’acteurs et entrepreneurs engagés.Des ateliers et masterclass animés par des experts pour répondre aux problématiques des entreprises et partager des solutions concrètes.Des moments privilégiés pour rencontrer ceux qui agissent déjà. Des entretiens d’embauche.Une soirée de concerts au Cargö le jeudi 3 au soir

En partenariat avec la Région Normandie, l’Agence de l’Orientation et des Métiers ainsi qu’avec les universités de Caen, Rouen et le Havre

Suite au succès de la 1ère édition digitale du Normandurable qui a réunie plus de 5 000 personnes, l’association la Marette organise la 2ème édition de l’événement accélérateur de la transition écologique en Normandie, au cœur de l’université de…

https://lenormandurable.fr/

Suite au succès de la 1ère édition digitale du Normandurable qui a réunie plus de 5 000 personnes, l’association la Marette organise la 2ème édition de l’événement accélérateur de la transition écologique en Normandie, au cœur de l’université de Caen Normandie.

Placé sous le signe du passage à l’action, le Normandurable agit sur trois volets :La consolidation d’un réseau des professionnels de la transition écologique en Normandie et le partage d’expériences et de solutions.L’accès à des opportunités d’emplois et de stages pour les jeunes diplômés et les talents de demain afin qu’ils puissent travailler en accord avec leurs convictions.La mise en avant des formations et métiers de demain, toujours en lien avec une transition écologique et sociale

Au programme :

Des tables rondes, conférences en partenariat avec les laboratoires de recherche des universités de Caen, de Rouen et du Havre.Des témoignages d’acteurs et entrepreneurs engagés.Des ateliers et masterclass animés par des experts pour répondre aux problématiques des entreprises et partager des solutions concrètes.Des moments privilégiés pour rencontrer ceux qui agissent déjà. Des entretiens d’embauche.Une soirée de concerts au Cargö le jeudi 3 au soir

En partenariat avec la Région Normandie, l’Agence de l’Orientation et des Métiers ainsi qu’avec les universités de Caen, Rouen et le Havre

Université de Caen Normandie (campus 1) Esplanade de la Paix Caen

dernière mise à jour : 2022-02-21 par