Roubaix Démonstration Artisans du Non-Lieu Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix. Démonstration Artisans du Non-Lieu 16 et 17 septembre Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu Que ce soit pour restaurer le patrimoine ou pour le valoriser d’une façon détournée, le Non-Lieu s’entoure de savoir-faire. Différents artisans présentent leur métier au public, avec démonstrations et petits atelier. Un parcours d’exposition fait découvrir ces différents savoir-faire. Le Non-lieu – Usine Cavrois-Mahieu 117 rue du Montgolfier – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France L’association le Non-Lieu se situe dans les locaux de l’ancienne usine Cavrois-Mahieu, ancienne filature de laine fondée en 1887. Métro ligne 2 ou tramway T, arrêt Eurotéléport puis bus 16, arrêt Dupuy De Lome ou bus 30, arrêt Ernest Renan Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

